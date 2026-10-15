El Guijuelo – La Virgen, también en el Alfonso San Casto

El Municipal Luis Ramos todavía no tiene sellada la hierba artificial para que se puedan disputar partidos de fútbol y el primer equipo del Guijuelo que volverá a jugar como local en el estadio Alfonso San Casto.

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La Unión Deportiva Santa Marta vuelve a facilitar al club chacinero que juegue su partido de Tercera RFEF. Este domingo, a las 18 horas, el Alfonso San Casto acoge el choque entre el Club Deportivo Guijuelo y La Virgen del Camino.

El conjunto chacinero, que tiene un partido pendiente ante el Atlético Mansillés, cuenta con seis puntos, mientras que el conjunto leonés tiene doce puntos en su casillero.