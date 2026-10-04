Un violento choque entre dos coches termina con uno de ellos empotrado contra una farola en Salamanca capital

Un accidente de tráfico, ocurrido en la mañana de este domingo y en el que se han visto implicados dos turismos, ha dejado ambos vehículos siniestrados en la avenida Luis Camoens de Salamanca.
El accidente se ha producido antes de las 13:00 horas, cuando un turismo ha colisionado contra otro vehículo que se encontraba detenido en el carril derecho, tal y como ha podido conocer Salamanca24horas.
El fuerte impacto ha provocado importantes daños en ambos coches, quedando uno de ellos empotrado contra una farola que también ha sufrido daños.
El suceso ha obligado a movilizar a varios efectivos de la Policía Local, que se han desplazado hasta el lugar para esclarecer lo sucedido y regular el tráfico de la zona.
Producto del golpe, una persona presentaba molestias en las cervicales.