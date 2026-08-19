Auxilian a un ciclista tras sufrir un accidente en la N-620 a la altura de Salamanca

Un ciclista ha resultado herido tras sufrir un accidente en la carretera N-620, a la altura del punto kilométrico 361,900, en sentido Salamanca.

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Efectivos del EBYL-NRBQ de la Guardia Civil de Salamanca acudieron al lugar y, tras asegurar la vía, prestaron los primeros auxilios al herido, que presentaba diversas contusiones y heridas por abrasión.