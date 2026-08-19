La persecución policial tras el robo de una furgoneta en La Rúa: circulación en sentido contrario y el ladrón, positivo en alcohol y drogas

La Policía Nacional detuvo este pasado lunes a un varón, tal y como adelantó Salamanca24horas, como presunto autor de los delitos de hurto, contra la seguridad vial y desobediencia a agentes de la autoridad después de sustraer una furgoneta de reparto y emprender una huida a gran velocidad por distintas calles de la ciudad.

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Los hechos se desencadenaron después de que los agentes recibieran un aviso en el que se alertaba de la sustracción de una furgoneta de reparto que se encontraba estacionada con las llaves puestas. Tras recibir la descripción del vehículo y del individuo que lo conducía, los agentes establecieron un dispositivo de búsqueda.

Poco después, los policías localizaron la furgoneta en el centro de la ciudad, ordenando al conductor que detuviera la marcha y descendiera del vehículo. El individuo, sin embargo, hizo caso omiso de las órdenes policiales y ha reanudó la marcha, emprendiendo una huida a gran velocidad.

Durante el seguimiento, el conductor circuló incluso en sentido contrario, incumpliendo de manera reiterada las normas de circulación. Según la Policía, esta conducción generó varias situaciones de peligro para otros conductores y peatones.

En el transcurso de la persecución, el sospechoso llegó incluso a introducirse con la furgoneta sustraída en una zona peatonal, antes de continuar su huida por las calles de la ciudad.

Finalmente, el vehículo colisionó contra unas jardineras, causando daños en el mobiliario urbano. Tras el impacto, el conductor abandonó la furgoneta y trató de continuar la fuga a pie.

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Los agentes, que mantuvieron en todo momento el contacto visual con el sospechoso, iniciaron entonces una persecución a pie. Pese a darle el alto en repetidas ocasiones, el individuo volvió a ignorar las indicaciones policiales hasta que, finalmente, fue interceptado y detenido.

Las pruebas de alcoholemia y drogas que se le fueron practicadas arrojaron resultado positivo.

Durante la intervención, los agentes localizaron entre las pertenencias del detenido diversos efectos que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos. La Policía Nacional ha iniciado las comprobaciones correspondientes para determinar su procedencia y establecer, en su caso, una posible relación con otros delitos.