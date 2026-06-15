El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha el proceso de la undécima convocatoria de los Presupuestos Participativos. El objetivo es que las personas empadronadas en Salamanca, bien de manera individual o a través de colectivos o asociaciones de la ciudad, participen en la elaboración del Presupuesto Municipal para el próximo ejercicio 2027 realizando propuestas sobre las inversiones en la ciudad.

Hasta el 31 de octubre se podrán elevar las iniciativas a través de la dirección de correo electrónico presupuestosparticipativos@aytosalamanca.es; a través del formulario habilitado en la página web https://www.aytosalamanca.es/presupuestos-participativos-2027 y en el registro municipal, así como en los buzones habilitados en los centros municipales (Iglesia Vieja de Pizarrales, Miguel de Unamuno, Julián Sánchez ‘El Charro’, Victoria Adrados, Luis Vives, Trujillo, Puente Ladrillo, Vistahermosa, Tejares, La Vega y Espacio Joven).

En la presente convocatoria está previsto que se someta a la participación social el 10% del presupuesto municipal referido a las inversiones que más afectan en la vida diaria de las personas. Así, los salmantinos podrán participar en la elaboración de las partidas destinadas a obras nuevas, de reparación o remodelación de calles, mejoras en parques y jardines de la ciudad, actuaciones en la red de agua, iniciativas medioambientales o en instalaciones deportivas municipales.

El proceso de participación se desarrollará en diversas fases. En una primera, los interesados, ya sea de forma individual o colectiva, podrán entregar sus iniciativas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados a tal efecto.

Posteriormente, una vez recopiladas, comenzará una fase de información para que sean estudiadas cada una de las propuestas por parte de los técnicos municipales, quienes analizarán principalmente la viabilidad económica y técnica de los proyectos.

Conforme a los criterios establecidos, el Consejo de Ciudad establecerá el orden de prioridad y finalmente, en la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior, se determinará la inclusión en el presupuesto los proyectos presentados comunicando la aceptación o no de los mismos.