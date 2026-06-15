Ángel Sánchez Martín estará al frente de la nueva Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales

El primer consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de la nueva legislatura ha aprobado su primer acuerdo que ha sido el de la creación de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, que dependerá de la Consejería de Medio Ambiente y Energía. Al frente de la Dirección General estará Ángel Sánchez Martín, ingeniero de Montes y actual jefe del Servicio de Incendios de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que desde 2008 hasta la actualidad también ha desempeñado funciones de jefe de jornada de incendios forestales en las campañas de verano. Salmantino, con una extensa trayectoria en el servicio de extinción y un perfil profesional, la Junta ha apostado por impulsar la prevención y reforzar la gestión de los medios del servicio.

Publicidad Publicidad

"Ante la necesidad de impulsar actuaciones y medidas de prevención frente a los incendios, así como de reforzar la gestión de los medios necesarios para su extinción con una mayor y más concreta especialización, el Consejo de Gobierno ha modificado la estructura orgánica vigente, con el fin de crear un órgano directivo central con rango de dirección general para el ejercicio de las competencias en esta materia y de reordenar, en consecuencia, las atribuciones de los restantes órganos directivos centrales de la Consejería", aseguran desde la Junta.

Los incendios forestales son una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival; y no solo son más recurrentes, sino que su intensidad, virulencia y capacidad destructiva es cada vez mayor.

La comunidad de Castilla y León cuenta con la mayor superficie forestal de España, que representa el 54,5 % de su territorio, lo que hace necesario reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas.