El aviso amarillo por tormentas impide la segunda jornada de la batida en busca del montañero José Antonio Martínez

Este domingo 14 de junio estaba prevista la segunda jornada del nuevo operativo de búsqueda llevado a cabo para encontrar a José Antonio Martínez, el montañero que desapareció en la Sierra de Béjar en 2022.
En cambio, tras haber realizado una primera expedición este pasado sábado, la Asociación Subiendo Montañas se ha visto obligada a cancelar esta segunda salida, prevista por la zona de Las Lagunillas, debido al aviso amarillo por tormentas que azota la totalidad de la provincia durante este 14 de junio.
Tal y como explican a través de sus redes sociales, varios montañeros fueron sorprendidos, durante la madrugada de este domingo, por una tormenta, viéndose obligados a bajar rápidamente.
En cambio, tal y como pudo conocer este medio, durante la batida realizada este sábado se encontró una prenda de ropa que, aunque falta la confirmación por parte de la esposa de Martínez, "según el estado en el que se encontraba y debido a lo enterrada que estaba es posible que fuese del montañero".