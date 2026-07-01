El Memorial UDS se jugará entre Unionistas y el Cacereño

Ya hay fecha para la decimosegunda edición del Memorial UDS. El 21 de agosto, el estadio Reina Sofía acogerá una nueva edición de dicho torneo veraniego.
Relacionado
Antonio Paz valora mantener a un miembro del cuerpo técnico de Mario SimónUnionistas CF ·
Publicidad
Publicidad
Unionistas recibirá al Cacereño en la semana previa al inicio de la Primera RFEF. Los dos equipos se volverán a ver las caras en durante la temporada en el mismo grupo de la división de bronce del fútbol español.
Relacionado
Unionistas renueva a su capitánUnionistas CF ·
La pasada pretemporada, los dos conjuntos ya habían acordado un duelo amistoso pero hubo que cancelarlo debido a los compromisos de Copa RFEF del equipo dirigido por entonces por Oriol Riera.