William Castro, nuevo refuerzo ofensivo del Salamanca CF UDS para la temporada 2026/27

El Salamanca CF UDS ha anunciado este viernes otra incorporación para la temporada 2026/27. William Castro, se convierte en nuevo jugador tras firmar por una temporada.

Publicidad Publicidad

Nacido en Berna (Suiza) en 2003, el atacante llega procedente del Burgos Promesas para reforzar la parcela ofensiva del conjunto dirigido por Iker Muniain. A sus 22 años, aterriza en el Helmántico después de competir en Segunda Federación, una categoría en la que ha continuado su crecimiento tras su paso por la SD Sarriana.