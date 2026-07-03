El Salamanca CF UDS ha oficializado la renovación de Javi Murua. El central cumplirá su tercera temporada consecutiva en el club (aunque también estuvo en la 2021/22). En los dos últimos cursos acumula más de dos mil minutos en el club charro.
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“Con su continuidad, el club mantiene en la plantilla a uno de los pilares de la zaga para afrontar con garantías la temporada 2026/27”, admiten desde el estadio Helmántico.
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El central, de 29 años y 1,81 metros, será el líder de la zaga del equipo de Iker Muniain.