El central, uno de los fijos en la zaga del Helmántico, sella su compromiso con el equipo de Muniain

El Salamanca CF UDS ha oficializado la renovación de Javi Murua. El central cumplirá su tercera temporada consecutiva en el club (aunque también estuvo en la 2021/22). En los dos últimos cursos acumula más de dos mil minutos en el club charro.

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“Con su continuidad, el club mantiene en la plantilla a uno de los pilares de la zaga para afrontar con garantías la temporada 2026/27”, admiten desde el estadio Helmántico.