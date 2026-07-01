El Salamanca UDS ha anunciado a última hora la tarde de este miércoles el fichaje del jugador navarro Urki Txoperena.
Con 27 años, Txoperena aterriza en el Helmántico para sumarse al equipo charro para la temporada 2026/27.
La pasada temporada estuvo en la UD Logroñés y anteriormente durante cuatro campañas vistió la camiseta del Barakaldo.
El jugador, según anuncia en un comunicado el propio club, llega para "ordenar el juego, dar fluidez a la circulación, filtrar pases en zonas intermedias y llegar al área desde segunda línea" y también para "reforzar el centro del campo y la parcela ofensiva" del conjunto dirigido por Iker Muniain, aportando "calidad, criterio y visión de juego".
Se trata además del tercer movimiento del día después del movimiento de Iker San Vicente, más conocido como Sanvi, y de la renovación de Cristeto.