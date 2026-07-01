El club charro lo ha firmado para reforzar el centro del campo y la parcela ofensiva tras su paso por el UD Logroñés y el Barakaldo

El Salamanca UDS ha anunciado a última hora la tarde de este miércoles el fichaje del jugador navarro Urki Txoperena.

Publicidad Publicidad

Con 27 años, Txoperena aterriza en el Helmántico para sumarse al equipo charro para la temporada 2026/27.

La pasada temporada estuvo en la UD Logroñés y anteriormente durante cuatro campañas vistió la camiseta del Barakaldo.

El jugador, según anuncia en un comunicado el propio club, llega para "ordenar el juego, dar fluidez a la circulación, filtrar pases en zonas intermedias y llegar al área desde segunda línea" y también para "reforzar el centro del campo y la parcela ofensiva" del conjunto dirigido por Iker Muniain, aportando "calidad, criterio y visión de juego".