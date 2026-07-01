El Salamanca CF UDS anuncia la renovación de Cristeto

Caramelo, Sanvi y Cristeto. Esos son los tres primeros nombres oficializados por el Salamanca CF UDS para la temporada 2026/27. El conjunto charro ha confirmado la continuidad de Carlos Cristeto para el año que viene y el salmantino será el capitán del club.

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"El conjunto dirigido por Iker Muniain seguirá contando con el compromiso, liderazgo y sentimiento de pertenencia de Cristeto, algo que le han llevado a portar el brazalete de capitán, representando siempre a la perfección la identidad y valores de la institución", explican en el comunicado oficial del club.