Caramelo regresa al Salamanca CF UDS. El extremo salmantino, que la última temporada militó en el Linares, firma con la entidad presidida por Manuel Lovato y cumplirá su cuarta etapa en el club. El Salamanca CF UDS ha oficializado un contrato de tres temporadas a Caramelo.

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En la campaña 2014/15, bajo la denominación CD CF Salmantino, el extremo militó en el club; también lo hizo en la campaña 2017/18, con el nombre de CF Salmantino UDS en Tercera División.

Posteriormente, dos años seguidos bajo el nombre Salamanca CF UDS en las temporadas 2023/24 y 2024/25 en Tercera RFEF y Segunda RFEF, respectivamente, y su paso por el Linares la pasada campaña, donde acumuló un total de 1.373 minutos.