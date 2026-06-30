Luna y Ángela ponen punto y final a su etapa en el Salamanca FF tras más de diez temporadas

El Salamanca Fútbol Femenino pierde a dos de sus capitanas para la temporada 2026/27. Y dos de sus capitanas no seguirán en el club. Luna y Ángela, tras más de diez años en la entidad, ponen punto y final a su etapa en el Salamanca FF.

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"Cualquier agradecimiento se queda corto, porque vosotras habéis sido mucho más que fútbol, habéis sido el motor y el corazón de todo lo que hemos construido. Esta es vuestra casa y aquí tenéis vuestra familia. Gracias capitanas, y hasta la próxima", explican desde el Salamanca Fútbol Femenino.