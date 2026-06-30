Siete días ha durado Manuel Calleja como nuevo director general del Guijuelo. El club chacinero, en un escueto comunicado, anuncia que Manuel Calleja no sigue en el conjunto guijuelense por motivos personales.

“El Club Deportivo Guijuelo comunica que, de mutuo acuerdo entre ambas partes y por motivos personales, Manuel Calleja deja de desempeñar sus funciones como Director General Deportivo de la entidad. Desde el club le agradecemos su disposición y profesionalidad durante su etapa en la entidad, deseándole la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional”, explica el Guijuelo.