Doudou Dieye, de la cancha al banquillo del Atlético Carbajosa

El Atlético Carbajosa contará con un segundo entrenador muy querido y conocido en el club. Doudou Dieye pone punto y final a su etapa como jugador y será el ayudante de Sergio Irles en el equipo del alfoz charro.

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"Compromiso. Profesionalidad. Experiencia. Y muy buena gente. Así es nuestro segundo entrenador, que pasa de la cancha al banquillo. Doudou Dieye será el ayudante de Sergio Irles. Un valor seguro. Gracias por sumarte al nuevo proyecto 26/27", indican desde el club.