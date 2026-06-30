Iván González regresa al Salamanca Fútbol Sala

Nuevo fichaje para el Salamanca Fútbol Sala. Pero cara muy conocida en el club. Iván González regresa al club charro tras su paso por el filial de El Pozo de Murcia.

“Un joven talento que fue con nosotros subcampeón de la Copa De España juvenil vuelve a casa, con más calidad, compromiso y una enorme ambición por seguir demostrando todo su potencial vistiendo la camiseta del primer equipo. Estamos convencidos de que su trabajo, su descaro y sus ganas de seguir aprendiendo serán un gran impulso para afrontar una temporada apasionante”, explican desde el Salamanca Fútbol Sala.