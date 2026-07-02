Iker Muniain debutará en el banquillo en el Francisco Mateos ante el Ciudad Rodrigo

El Salamanca CF UDS arrancará la pretemporada el día 27 de julio. Y también jugará siete partidos de preparación. El debut de Iker Muniain en el banquillo tendrá lugar el miércoles 12 de agosto en el Francisco Mateos ante el Ciudad Rodrigo. El sábado, los charros viajarán hasta el Reino de León para medirse a la Cultural Leonesa de Primera RFEF.

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El estadio Helmántico abrirá sus puertas para los test ante el Santa Marta (miércoles 19 de agosto a las 19 horas) y ante el Palencia CF (sábado a las 19 horas).