Mario Sánchez renueva con la UD Santa Marta

La Unión Deportiva Santa Marta volverá a tener el mismo capitán de barco para la próxima temporada. Mario Sánchez seguirá como técnico del primer equipo en la campaña 2026/27.
Bajo su mandato, la UD Santa Marta jugó por primera vez en su historia un playoff de ascenso a Segunda RFEF. "Ahora, con la misma ilusión y responsabilidad, queremos seguir asentando las bases de crecimiento de un proyecto que mira al futuro sin perder su identidad", indican desde el club.
Y no solo eso, desde la propia UDSM mandan un mensaje claro en el futuro a corto plazo: "Seguimos juntos, Mario. Seguimos creciendo. Seguimos soñando".