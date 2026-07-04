Marta García Rincón, convocada por la selección española de halterofilia para el Campeonato del Mundo Universitario

La haltera salmantina, Marta García Rincón, acudirá al Campeonato del Mundo Universitario que se disputará en Doha del 8 a 12 de septiembre. La charra formará parte de la selección española de halterofilia.

Publicidad Publicidad

Marta ha sido campeona de España universitaria en su categoría en los años 2022, 2023, 2024, 2025, y 2026, mientras cursaba el grado en fisioterapia en la facultad de enfermería y fisioterapia de la USAL logrando además 18 matrículas de honor a lo largo de los cinco cursos.