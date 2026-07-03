‘S de Salamanca’, el cartel de la San Silvestre Salmantina 2026

La cuadragésimo segunda edición de la San Silvestre se disputará el domingo 27 de diciembre con salida y llegada en la avenida de San Antonio. Y ya tiene cartel.

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El jurado falló entre más de cuarenta autores de múltiples puntos de la geografía española y eligió dar el primer premio, dotado con 2.000 euros, al artista catalán Jesús García Vivar con su obra ‘S de Salamanca’.

Cartel de la San Silvestre Salmantina 2027