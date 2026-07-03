‘S de Salamanca’, el cartel de la San Silvestre Salmantina 2026

La cuadragésimo segunda edición de la San Silvestre se disputará el domingo 27 de diciembre con salida y llegada en la avenida de San Antonio. Y ya tiene cartel.
El jurado falló entre más de cuarenta autores de múltiples puntos de la geografía española y eligió dar el primer premio, dotado con 2.000 euros, al artista catalán Jesús García Vivar con su obra ‘S de Salamanca’.
“La idea era elaborar un cartel de estilo figurativo abstracto-conceptual, en el que una letra, la S de Salamanca —pero también de San Silvestre— se antropomorfiza y ‘se calza’; unas zapatillas para proyectar una gran zancada. Alrededor del dibujo se generan unas ondas o halos de color que transmiten vibración y movimiento, cuyos colores se corresponden con los del escudo de la ciudad”, explica Jesús García Vivar.