El campeonato de Castilla y León de tiro con arco al aire libre se ha celebrado los días 4 y 5 de julio, en Valladolid, en el complejo deportivo “Ciudad de Valladolid”, situado en la carretera de Renedo. Tras estas intensas jornadas, el club salmantino Arcotormes salió de la competición con un oro y dos platas bajo el brazo.

Publicidad Publicidad

Por su parte, el sábado día 4 en la jornada de mañana, Amparo Guardiola, la arquera del club ArcoTormes, se colocaba en la primera posición del round clasificatorio de arco desnudo. Tal y como informa el club, esta situación le ha permitido alzarse con la medalla de oro en la categoría desnudo veterano mixto. Aunque este oro le dio pase a las eliminatorias para la categoría absoluta, finalmente quedó en cuarta posición en esta clasificación.

Por otro lado, en la sesión de tarde del sábado que comenzó a las 15:00 horas con la categoría U15 de arco de poleas mixto, el arquero Tomás Velasco Crespo rozó el oro, según explica el club, y se tuvo que conformar con la plata. Por su parte, el arquero Ignacio Rosado Benito, después de superar la fase clasificatoria y la fase de eliminatorias, llegó a disputar la final en la categoría de arco recurvo veterano mixto para acabar también con una medalla de plata.