El campeonato de Castilla y León de tiro con arco al aire libre se ha celebrado los días 4 y 5 de julio, en Valladolid, en el complejo deportivo “Ciudad de Valladolid”, situado en la carretera de Renedo. Tras estas intensas jornadas, el club salmantino Arcotormes salió de la competición con un oro y dos platas bajo el brazo.
Por su parte, el sábado día 4 en la jornada de mañana, Amparo Guardiola, la arquera del club ArcoTormes, se colocaba en la primera posición del round clasificatorio de arco desnudo. Tal y como informa el club, esta situación le ha permitido alzarse con la medalla de oro en la categoría desnudo veterano mixto. Aunque este oro le dio pase a las eliminatorias para la categoría absoluta, finalmente quedó en cuarta posición en esta clasificación.
Por otro lado, en la sesión de tarde del sábado que comenzó a las 15:00 horas con la categoría U15 de arco de poleas mixto, el arquero Tomás Velasco Crespo rozó el oro, según explica el club, y se tuvo que conformar con la plata. Por su parte, el arquero Ignacio Rosado Benito, después de superar la fase clasificatoria y la fase de eliminatorias, llegó a disputar la final en la categoría de arco recurvo veterano mixto para acabar también con una medalla de plata.
Una jornada después, en la mañana del domingo, Ignacio Rosado Benito disputó el campeonato absoluto de arco recurvo, consiguiendo el puesto octavo al no poder pasar a las eliminatorias finales en un disputado cruce de cuartos de final. El arquero Eduardo Salamanca Logedo, en cambio, que participaba en el campeonato absoluto de arco de poleas consiguió la quinta plaza en el round clasificatorio y el puesto octavo en el computo general, al ser eliminado en cuartos de final.