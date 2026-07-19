Campillo de Salvatierra rinde homenaje a la Virgen del Carmen arropado por el Ayuntamiento de Guijuelo

La Entidad Local Menor de Guijuelo, Campillo de Salvatierra, ha vivido un intenso fin de semana de celebraciones en honor a la Virgen del Carmen. Desde el pasado viernes, la localidad ha desarrollado un amplio y variado programa festivo que ha congregado a vecinos y visitantes.

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Como muestra del estrecho vínculo entre ambas localidades, el Ayuntamiento de Guijuelo ha querido estar presente y acompañar a los campillanos en sus días grandes.

El broche de oro a las celebraciones religiosas ha tenido lugar este domingo, jornada en la que una delegación del Consistorio guijuelense se ha desplazado hasta Campillo. El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, encabezando una representación de la Corporación Municipal, ha participado activamente en los actos centrales del día.