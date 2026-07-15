Se necesita inscripción previa en el Centro Deportivo y la entrada será gratuita de 18 a 20 horas para los participantes

Las piscinas municipales de Guijuelo acogerán una exhibición de aquagym el próximo 30 de julio, dentro de la programación de actividades de verano del municipio.

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Así lo ha dado a conocer el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, junto a Dahiana Ramírez, coordinadora del Centro Deportivo de Guijuelo, quienes invitan a los vecinos y visitantes a participar en esta propuesta veraniega pensada para disfrutar del deporte al aire libre.

La actividad estará dirigida por monitores del Centro Deportivo y está abierta a todo tipo de público, tanto habituales de las instalaciones como personas que se acerquen por primera vez. Se trata de una sesión de ejercicio en el agua con música, adaptada a diferentes edades y condiciones físicas, en la que se trabajará la movilidad y la resistencia de forma amena.

Eso sí, para participar hay que inscribirse previamente en el Centro Deportivo de Guijuelo, donde se facilitará toda la información práctica sobre la exhibición. El plazo permanecerá abierto hasta el mismo día del evento, el jueves día 30, siempre que queden plazas disponibles.