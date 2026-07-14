El Ayuntamiento de Salamanca abre sus puertas a la selección española de baloncesto sub18

El alcalde de Salamanca ha recibido en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento a los
jugadores y al cuerpo técnico de la selección española sub-18 de baloncesto, que han
permanecido durante los últimos días en la ciudad para disputar un torneo preparatorio para el
próximo Campeonato de Europa.
El regidor ha dado la bienvenida a la expedición nacional y ha agradecido su estancia en la
ciudad. Asimismo, ha destacado que la celebración del torneo ha permitido a los aficionados
salmantinos disfrutar de “una de las generaciones más prometedoras del baloncesto español”.
La selección española ha cerrado su paso por Salamanca con dos victorias y una derrota, el
mismo balance que han obtenido Serbia y Lituania. Durante la competición, el equipo ha mostrado
solvencia frente al conjunto lituano, ha exhibido un enorme carácter en el tramo final del partido
contra Letonia y ha demostrado su capacidad para competir en un encuentro muy exigente ante
Serbia.
El alcalde ha señalado que el torneo ha cumplido su objetivo al haber puesto a prueba a los
jugadores, haber contribuido a su crecimiento colectivo y haber avanzado en la preparación del
Europeo. También ha recordado que España ha afrontado esta nueva cita como vigente
campeona continental después de haber conquistado el pasado año su sexto título sub-18 en una
final ante Francia resuelta por 82 a 81 con un triple sobre la bocina.
Los partidos se han disputado en el pabellón municipal Würzburg–Silvia Domínguez,
instalación que ha sido remozada para ofrecer una mayor comodidad y unas mejores condiciones
tanto a deportistas como a aficionados.
El alcalde también ha agradecido la colaboración de la Federación Española de Baloncesto, la
Federación de Baloncesto de Castilla y León, la delegación salmantina y todas las personas que
han hecho posible el torneo. Tras el próximo torneo preparatorio previsto en Campania, el equipo
ha situado su gran objetivo en el Europeo de Trentino, cuya primera fase ha quedado configurada
frente a Estonia, Italia y Letonia.
“Salamanca os seguirá con muchísimo cariño. Aquí dejáis amigos, aficionados y una ciudad
que siempre tendrá sus puertas abiertas para vosotros”, ha concluido el alcalde, quien ha
deseado al equipo que haya regresado de la competición continental con la satisfacción de
haberlo dado todo y, ojalá, con una nueva medalla de oro.