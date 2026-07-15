El japonés Kai Adachi ficha por el filial de Unionistas

Unionistas B ha confirmado el fichaje de Kai Adachi. El jugador japonés, de 22 años y 1,68 metros de altura, se desenvuelve como lateral derecho y se pondrá a las órdenes de Sergio Hernández.

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El joven futbolista militó en el filial del Antequera la pasada campaña en la Primera Andaluza y llegó a ser convocado en una ocasión por el primer equipo, aunque sin minutos en Primera RFEF.