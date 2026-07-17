El Salamanca FS cierra su plantilla con el fichaje de Perucho

El Salamanca Fútbol Sala ya cuenta con todos sus efectivos para la próxima temporada. El último jugador en ser anunciado ha sido Miguel ‘Perucho’. “Un jugador con talento, ambición y hambre de crecer, que llega a Salamanca para aportar calidad, intensidad y competitividad a un grupo que afronta con máxima ilusión el reto de la Segunda División B”, explican desde el club salmantino.
Chema Sánchez cuenta en sus filas con los porteros Sergio Román y Zana; los cierres Sergio Moreiro, Dalmiro y Domínguez; los alas Iván González, Perucho, Cristian Bernal, Dani Fernández y José Segura; y los pívot Dani Montes y Sergio Hernández.
A todos ellos se les sumarán en dinámica del primer equipo varios canteranos, uno de los puntos más importantes del club: Marcos, Luis, Marcos González, Adri, Juli, José Alberto, Barrajón y Zurrón.