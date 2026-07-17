El Salamanca FS cierra su plantilla con el fichaje de Perucho

El Salamanca Fútbol Sala ya cuenta con todos sus efectivos para la próxima temporada. El último jugador en ser anunciado ha sido Miguel ‘Perucho’. “Un jugador con talento, ambición y hambre de crecer, que llega a Salamanca para aportar calidad, intensidad y competitividad a un grupo que afronta con máxima ilusión el reto de la Segunda División B”, explican desde el club salmantino.