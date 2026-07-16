Pablo Población y Oualid Chokrafi, nuevos jugadores de Unionistas de División de Honor

Dos jugadores más para el División de Honor de Unionistas. Y con un mismo patrón: llegan de equipos de la Liga Nacional de Castilla y León.

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Pablo Población llega procedente del Diocesano de Ávila. El extremo jugó 22 partidos en Liga Nacional y anotó diez goles en la categoría; a lo que hay que sumar su debut en Tercera RFEF con dos encuentros.

Oualid Chokrafi también jugará en Salamanca tras su paso por la Liga Nacional. El centrocampista militó en el Victoria vallisoletano con 28 partidos y cuatro goles en su casillero.