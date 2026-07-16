Aleix Aparicio, al Mundial WAKO Youth de Kickboxing

El salmantino Aleix Aparicio, deportista de Escuela Élite Salamanca, ha sido convocado por la Selección Española para disputar el WAKO World Youth, que se celebrará del 18 al 27 de septiembre en Jesolo (Italia).

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La convocatoria supone un importante reconocimiento a la trayectoria y progresión del joven salmantino, que tendrá la oportunidad de enfrentarse a los mejores competidores del mundo de su categoría defendiendo los colores de España.

Los méritos deportivos de Aleix avalan esta convocatoria. En 2025 se proclamó doble campeón de España, conquistando la medalla de oro en Point Fighting y Light Contact. Un año después, en el Campeonato de España de 2026, volvió a confirmar su excelente nivel al lograr la medalla de oro en Point Fighting y la medalla de plata en Light Contact, consolidándose entre los deportistas más destacados del panorama nacional.

Estos resultados han sido decisivos para que los seleccionadores nacionales apostaran por Aleix como integrante del equipo español que competirá en el Mundial de Jesolo.