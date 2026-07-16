Dos piezas más para Mario Sánchez. La Unión Deportiva Santa Marta ha confirmado la renovación de Alonso García y el fichaje de Lolo García para la temporada 2026/27.
El primero de ellos fue un habitual en la medular del equipo tormesino durante la pasada campaña a las órdenes de Mario Sánchez. Alonso García superó los 2.600 minutos entre Copa RFEF, Tercera RFEF y playoff de ascenso a Segunda RFEF.
Por su parte, Lolo García regresa al San Casto. El zurdo, que se crió en la cantera de la UD Santa Marta, también militó en Unionistas, el Peñaranda, el Ribert, Atlético Bembibre y las tres últimas campañas en el Villaralbo.