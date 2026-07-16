El conjunto tormesino cuenta ya con nueve piezas para la temporada 2026/27

Dos piezas más para Mario Sánchez. La Unión Deportiva Santa Marta ha confirmado la renovación de Alonso García y el fichaje de Lolo García para la temporada 2026/27.

Publicidad Publicidad

El primero de ellos fue un habitual en la medular del equipo tormesino durante la pasada campaña a las órdenes de Mario Sánchez. Alonso García superó los 2.600 minutos entre Copa RFEF, Tercera RFEF y playoff de ascenso a Segunda RFEF.