Retu, noveno fichaje de Unionistas

Alberto Retuerta 'Retu' se ha convertido en el noveno fichaje de Unionistas. La operación, desvelada durante la mañana de este jueves por SALAMANCA24HORAS.COM, se ha hecho oficial durante la tarde.
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Retu se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y posteriormente fue firmado por el Deportivo. En las últimas temporadas ha jugado en el Hércules, donde acumula más de setenta choques en Primera RFEF.
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