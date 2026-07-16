Retu, noveno fichaje de Unionistas

Alberto Retu erta 'Retu' se ha convertido en el noveno fichaje de Unionistas . La operación, desvelada durante la mañana de este jueves por SALAMANCA24HORAS.COM, se ha hecho oficial durante la tarde.

Retu se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y posteriormente fue firmado por el Deportivo. En las últimas temporadas ha jugado en el Hércules, donde acumula más de setenta choques en Primera RFEF.