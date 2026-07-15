Ramiro Mayor, capitán de Unionistas: “Es un club que ha crecido en todo y con una afición imparable”

Ramiro Mayor ya es una institución en Unionistas. El capitán mostraba su ilusión y también sus ganas reivindicarse después de haber jugado pocos minutos la pasada temporada. Pero, por encima de todo, se ponía al servicio del club.

Publicidad Publicidad

La misma ilusión de un niño. “Son muchos años. Vine y no había gradas, campo artificial, un equipo que crecía poco a poco y era la cenicienta de la reestructuración de las divisiones. Es un club que ha crecido en todo y con una afición imparable”.

Octava temporada en Unionistas. “Estoy muy feliz de seguir aquí, en mi casa, con ilusión y con ganas de ayudar en todo. El año pasado sí es verdad que no tuve la importancia que tuve en toda mi carrera. Todos queremos jugar y ser importantes”.