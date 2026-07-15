Ramiro Mayor, capitán de Unionistas: “Es un club que ha crecido en todo y con una afición imparable”

Ramiro Mayor ya es una institución en Unionistas. El capitán mostraba su ilusión y también sus ganas reivindicarse después de haber jugado pocos minutos la pasada temporada. Pero, por encima de todo, se ponía al servicio del club.
La misma ilusión de un niño. “Son muchos años. Vine y no había gradas, campo artificial, un equipo que crecía poco a poco y era la cenicienta de la reestructuración de las divisiones. Es un club que ha crecido en todo y con una afición imparable”.
Octava temporada en Unionistas. “Estoy muy feliz de seguir aquí, en mi casa, con ilusión y con ganas de ayudar en todo. El año pasado sí es verdad que no tuve la importancia que tuve en toda mi carrera. Todos queremos jugar y ser importantes”.
Sus primeras palabras a los compañeros. “Los hemos estado conociendo desde el lunes en las pruebas y hemos tenido una charla esta mañana con el entrenador. Se suele hablar de la afición, de que somos un equipo diferente y aquí si das el cien, la afición te devuelve el mil. Los capitanes estamos para ayudarles en todo”.