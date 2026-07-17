El Ciudad Rodrigo ficha a Héctor Sierro

El Ciudad Rodrigo anunció su séptima incorporación para la temporada 2026/27. El equipo mirobrigense se ha hecho con los servicios de Héctor Sierro, que apuntala la defensa de Astu.

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“Héctor es un defensa central de tan solo 20 años con gran capacidad para defender y jugar el balón. Proviene del Helmantico y anteriormente ha jugado en el juvenil de Unionistas consiguiendo un ascenso a División de Honor”, aseguran desde el club farinato.