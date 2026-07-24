El incendio de Burgohondo alcanza los 71 kilómetros de perímetro y calcina 9.000 hectáreas

El incendio forestal de Ávila, declarado en Situación Operativa 3 por el Gobierno de España, mantiene un perímetro aproximado de 71 kilómetros y ha calcinado cerca de 9.000 hectáreas. Además, cabe destacar que es la primera vez en España que se declara el nivel de emergencia de interés nacional, por lo que las competencias han sido trasladadas al Ministerio del Interior a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

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Tal y como se informó anteriormente, en estos momentos permanecen evacuadas alrededor de 1.500 personas. De ellas, unas 600 se encuentran alojadas en siete albergues habilitados por distintos municipios, mientras que el resto ha sido acogido por familiares o se ha desplazado por sus propios medios. Además, continúan confinados los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, mientras que por la tarde se ha acordado la evacuación del área periurbana de Cebreros y de parte de su diseminado Puente Nuevo.

Entre los evacuados, según explican, se encuentran 88 residentes de centros de mayores, que han sido trasladados a otros recursos asistenciales de la provincia y al Hospital de Ávila. Según la información facilitada por el Gobierno de España, todos ellos se encuentran en buen estado. La principal preocupación, en cambio, se centra en la evolución del incendio en la zona de Burgohondo y en el avance del fuego por la ladera en dirección a El Tiemblo.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, estas siguen siendo adversas, con temperaturas elevadas y rachas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, lo que dificulta las labores de extinción, tal y como han informado los operativos de emergencias. No obstante, los servicios meteorológicos apuntan a una posible mejoría progresiva de las condiciones en las próximas jornadas.

Medios del Gobierno de España trasladados a los incendios de Ávila y Madrid - Gobierno de España

En el operativo participan medios de la Junta de Castilla y León, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de la UME, diputaciones, ayuntamientos, Protección Civil y efectivos desplazados desde otras comunidades autónomas. Entre los recursos movilizados figuran helicópteros, aviones de coordinación y extinción, brigadas forestales, autobombas, maquinaria pesada y más de un centenar de efectivos de la UME.