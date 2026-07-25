Un polideportivo convertido en refugio: camillas, comida y solidaridad con los evacuados en Arenas de San Pedro

Los dos pabellones deportivos de Arenas de San Pedro se han transformado en un amplio dispositivo de acogida para las personas evacuadas por el incendio forestal que afecta a la provincia de Ávila. En uno de ellos se han instalado decenas de camillas y colchones para que los desalojados puedan descansar, mientras que el otro se ha habilitado para el reparto de comida, agua y productos de primera necesidad.