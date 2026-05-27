Antonio Paz tantea a Javi Rey para el banquillo de Unionistas

Antonio Paz tiene trabajo por delante. El director deportivo, natural de Babilafuente, tendrá que hacer un equipo prácticamente nuevo en Unionistas y también tendrá que buscar un nuevo inquilino para el banquillo.
Después de estar esperando durante mes y medio la decisión de Mario Simón, Unionistas llega a la casilla de partida con muy pocos efectivos. Hugo de Bustos y Steffan tienen contrato en vigor y De la Nava, Ramiro y Álvaro Gómez cuentan con ofertas de renovación. Además, tal y como adelantó SALAMANCA24HORAS.COM, el director deportivo tiene una oferta lanzada sobre el centrocampista Edu Llorente.
Ahora, este medio también puede avanzar que Antonio Paz ha contactado con el entorno de Javi Rey para saber la disponibilidad del entrenador gallego. El técnico, de 41 años, cuenta con experiencia en los banquillos con buenas actuaciones en el Arenteiro y Ponferradina y la pasada campaña fue cesado en el Cartagena con 23 encuentros disputados.