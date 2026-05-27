La Federación de Atletismo de Castilla y León recauda 2.000 euros para el proyecto deportes contra el cáncer infantil

La Federación de Atletismo de Castilla y León ha querido poner su granito de arena a la iniciativa Deportes Contra el Cáncer Infantil. Una iniciativa de la la Fundación Unoentrecienmil. para ayudar a los niños diagnosticados con cáncer. Con este objetivo, la Federación decidió destinar el dinero de las inscripciones del Campeonato Autonómico sub-16, celebrado el pasado fin de semana en las pistas del Helmántico de Salamanca y donde se batieron dos récords de Castilla y León.

Publicidad Publicidad

Una aportación solidaria que alcanzó la mágica cifra de 2.000 euros, y que serán transferidos a dicha Fundación para su proyecto de una Aceleradora Unoentrecienmil, una línea de investigación pionera que analiza cómo la práctica del ejercicio físico durante el tratamiento de los niños con cáncer puede ayudar a su curación. Este proyecto nutre nuevas líneas de investigación que beneficiarán cada vez a más niños.