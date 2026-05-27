El División de Honor Juvenil de Intersala jugará el Campeonato de España

Intersala derrotó al FS Salamanca (6-3) en el derbi de la ciudad, victoria que le clasificó matemáticamente para estar entre los mejores equipos del país

El equipo de la categoría División de Honor Juvenil, Intersala, se ha clasificado para jugar la fase previa el Campeonato de España de clubes.

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El club verde ha logrado este hito después de derrotar al FS Salamanca en el derbi de la capital (6-3) el pasado 23 de mayo en La Alamedilla, consiguiendo un hito muy importante para el club.

El equipo dirigido por Remigio Barbero ha cuajado una gran temporada, y a falta de una jornada por disputarse, ha logrado colarse entre los mejores del país en una categoría de tanto nivel como la División de Honor.

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En la actualidad, Intersala ocupa la segunda plaza del Grupo I con 76 puntos, los mismos que Noia, líder de la categoría, equipo contra el que ha mantenido un gran duelo durante todo el año y que se resolverá tras la disputa de la última jornada de liga este fin de semana.

No en vano, pase lo que pase, el equipo salmantino ya jugará el Campeonato de España y, en caso de quedar en la segunda plaza, jugará el partido de octavos de final fuera de casa. La siguiente fase (cuartos de final) tendrá como sede única Madrid.

En la última jornada del campeonato, Intersala visita la cancha de Lugo Sala, mientras que Noia recibe a Redondela FS en su campo.

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