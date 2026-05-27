Los pensionistas podrán trabajar como autónomos y percibir el 25% de su pensión

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Real Decreto de jubilación flexible, una medida que busca fomentar el envejecimiento activo al permitir que los jubilados vuelvan a trabajar voluntariamente sin perder su pensión. La normativa, acordada con los agentes sociales, entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE.

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La principal novedad es que los pensionistas ahora podrán trabajar por cuenta propia como autónomos y percibir hasta el 25% de su pensión, siempre que no hayan ejercido dicha actividad en los tres años previos a jubilarse. Además, se elimina el periodo de espera mínimo, permitiendo acogerse a esta modalidad en cualquier momento tras recibir la pensión.

Para los contratos por cuenta ajena a tiempo parcial, la jornada permitida se amplía a una horquilla de entre el 33% y el 80%. Como incentivo, quienes retomen el empleo pasados seis meses desde su jubilación recibirán una mejora en su pensión: un 25% adicional para jornadas del 55% al 80%, y un 15% más para jornadas inferiores al 55%. Durante este periodo, se garantizará toda su protección social y sanitaria.