El Cine Corto de Verano vuelve al Barrio del Oeste

El Barrio del Oeste inaugura este jueves una nueva edición del Cine Corto de Verano de Salamanca, organizado por Salamanca Film Commission. La primera sesión comenzará a las 22:15 horas en la calle Granero, con entrada gratuita y la proyección de los cortos 29 de febrero, Cólera, El lado más bestia de la vida, Origami y Pipiolos.
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El ciclo continuará durante junio con nuevas sesiones al aire libre en las que el público podrá votar por sus cortometrajes favoritos. Los más votados competirán por el premio al mejor cortometraje del certamen nacional de CortoEspaña.