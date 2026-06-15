Alarma en Tejares por un incendio junto a la pasarela peatonal

Más de veinte llamadas han sido las que ha recibido el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León tras producirse un incendio en los alrededores de la calle Adolfo Suárez, junto a la pasarela personal que cruza el río el Tormes.

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Por suerte, no ha habido que lamentar heridos y varias dotaciones de los bomberos del parque de Salamanca, además de la Policía Local del municipio charro, se han desplazado hasta la zona para controlar la situación y evitar que el incidente fuera mayor propagándose las llamas por el lugar.

El aviso se recibía a partir de las 20:15 horas, y durante diez minutos no han parado de recibir llamadas de salmantinos y salmantinas que solicitaban la presencia del Servicio de Extinción de Incendios de Salamanca que han acudido rápidamente al lugar.