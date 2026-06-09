Desalojadas varias viviendas por un incendio forestal en una urbanización de Valdunciel

Un incendio forestal declarado en la tarde de este martes en una urbanización de Valdunciel ha afectado a una superficie compuesta por pinos, encinas y pasto, lo que ha sembrado cierta preocupación entre los vecinos debido a la proximidad de las llamas a varias viviendas.

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Como medida preventiva y para garantizar la seguridad de la población, se ha procedido al desalojo temporal de varios residentes de la zona. Afortunadamente, no se han registrado daños personales ni heridos como consecuencia del incendio.

La rápida intervención de las patrullas desplazadas al lugar y de los servicios de extinción ha permitido controlar y extinguir el fuego antes de que alcanzara las viviendas cercanas o provocara daños de mayor consideración.

Desde la Guardia Civil insisten en la importancia de extremar las precauciones para evitar este tipo de sucesos. La quema de rastrojos y restos de poda continúa siendo una de las principales causas de incendios forestales en la provincia.