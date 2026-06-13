Extinguido un incendio en el interior de una vivienda en Peñaranda sin daños personales

Un incendio registrado en la noche de ayer en el interior de una vivienda en Peñaranda fue extinguido sin que se produjeran daños personales, gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia y la colaboración vecinal.

Publicidad Publicidad

Tras el aviso, agentes desplazados hasta el lugar intervinieron de forma inmediata utilizando numerosos extintores, tanto de la comunidad de vecinos como del vehículo policial, logrando contener inicialmente el fuego con la ayuda de las personas presentes en la zona.

Minutos después, efectivos de bomberos voluntarios del parque de Peñaranda acudieron al lugar y procedieron a la extinción completa del incendio. Posteriormente, también se desplazaron bomberos del parque de Villares y agentes de la Guardia Civil para colaborar en el operativo.