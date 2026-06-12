A sus 19 años de alternativa recién cumplidos, el torero de Gerena hará su primer paseíllo en La Glorieta en II edición de la corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún, una fecha especial en la que llega en el mejor momento de su carrera

La II edición de la corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún llega este año a Salamanca con una grata presencia, la presentación de Daniel Luque en La Glorieta.

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El torero de Gerena debutará ante la afición charra este 12 de junio, con los 19 años de alternativa recién cumplidos y en un momento en que su trayectoria profesional se encuentra en lo más alto.

Luque ocupa en la actualidad uno de esos lugares privilegiados en el toreo, esos asientos reservados para los mejores. Esa posición la ha ganado a base de sudor y lucha, según advierte en esta entrevista, pues es de los toreros que estando en el barro ha llegado a la cima, y ahora, no tiene ninguna intención de bajarse de ella.

Su carrera ha sido un camino de honestidad pura, con el fracaso y el triunfo presente, con los miedos lógicos de quien tiene en sus manos la gran responsabilidad de jugarse la vida y quien siempre ha llevado por bandera, la libertad.

El amor por el toro, el caballo y las faenas de campo, su profesión y su hobbie, son los que le han mantenido vinculado a esta tierra a lo largo de estas casi dos décadas como matador de toros, y en la que reconoce sentirse muy querido.

La afición salmantina va a conocer a un Daniel Luque sincero, transformado, seguro de sí mismo y convertido en esa figura del toreo que siempre apuntó que sería.

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PREGUNTA. Daniel, casi recién cumplidos los 19 años de alternativa, 21 desde el debut con caballos, ¿cuál es la valoración de todos estos años de carrera?

RESPUESTA. Son muchos años, al final uno pasa por muchas circunstancias y el llegar a la meta creo que es lo más importante con todo lo que uno va pasando en su vida taurina. Estos años están siendo muy bonitos y fructíferos.

P. Al igual que en lo personal, en el toreo uno va cogiendo poso y madurez, ¿cómo fue esa transformación de Daniel Luque?

R. Es algo que sucede a lo largo de los años, sobre todo llegando al fondo. Cuando uno llega al fondo, al final siempre es donde uno tiene que sacar lo que tiene dentro para llegar donde uno quiere. Todos estos años han sido aparte de rodaje, años duros, de mucha lucha, de sacrificio, de torear corridas duras, y llegar hasta este momento… fíjate lo que he tenido que pasar.

Daniel Luque en La Maestranza de Sevilla | Fotografía Mélanie Huertas, prensa Daniel Luque

P. ¿Se ha conformado alguna vez Daniel Luque con el presente?

R. La vida taurina de cada torero es un mundo, todo lo que uno va haciendo diariamente repercute al final a lo largo de los años. La lucha, el sacrificio y todo lo que lleva la vida de un torero es algo muy bonito, que también tiene ese punto de sacrificio, pero luego eso es lo que ayuda a que la recompensa sea aún mayor.

Uno busca la regularidad en la plaza, mantenerte en esa línea de tener a los aficionados siempre queriéndote ver

P. Es de esos toreros que como artista lo tiene todo para triunfar, haber estado y estar en los carteles más rematados de las ferias más importantes. Sin embargo, parece que a los empresarios les ha costado reconocerle ese lugar de figura del toreo que ahora ocupa: ¿Cómo lo ha vivido?

R. Estar en los carteles buenos y en las ferias importantes es lo que todo el mundo quiere y es lo más difícil, al igual que mantenerse después. A lo largo de los años uno busca la regularidad en la plaza y sobre todo mantenerte en esa línea de tener a los aficionados siempre queriéndote ver y evolucionar, que es lo que importa.

P. ¿Se ha topado en el camino con compañeros que le han querido cerrar las puertas?

R. No soy persona de quejarme, ni de estar diciendo las trampas que te ponen o no te ponen. El toreo es así, unas veces estás mejor y otras veces estás peor. Hay momentos que te quedas fuera de una feria o entras en otra, o a una directamente no vas. Son cosas que hay que entender y tienes que seguir tu camino, porque lo más importante es confiar en uno mismo y seguir hasta el final.

Daniel Luque durante uno de sus entrenamientos en la ganadería de Cayetano Muñoz | Fotografía Mélanie Huertas, prensa Daniel Luque

P. La Glorieta es una de esas plazas donde Daniel Luque es un soplo de aire fresco porque no ha estado anunciado hasta esta II Edición de la Corrida Extraordinaria por San Juan de Sahagún: ¿Por qué hasta ahora con 19 años de alternativa un torero con sus condiciones, no ha hecho su presentación en una plaza como la de Salamanca?

R. Son circunstancias, pero es verdad que estos años de atrás sí he tenido la oportunidad de estar, pero unas veces por coincidirme la fecha y otras veces por tener ya la fecha hecha cuando me llamaron, pues unos años por otros no ha podido ser, pero tengo que decir que en estos últimos tres años sí me han contactado, una vez para una sustitución y otra para entrar en la feria. Igual, siempre he tenido una ilusión tremenda por ir a Salamanca y debutar en una plaza tan importante y en un cartel tan bonito como el del día 12.

Me siento muy querido en Salamanca, paso mucho tiempo ahí porque vamos mucho al campo y por los caballos

P. En la provincia sí ha toreado, ¿cómo le ha tratado la afición de Salamanca y cómo se siente en esta tierra?

R. Me siento muy querido en Salamanca, paso mucho tiempo ahí porque vamos mucho al campo y por el tema de hobbies, los caballos, he tenido la suerte de estar unido a esta tierra. La verdad es que Salamanca es un sitio que a mí me gusta estar mucho y cómo afición imagínate, quizá es de las plazas más entendidas por lo taurino, se asemeja mucho a nuestra zona, Sevilla, donde hay mucho entendido, muchas ganaderías, y esas cosas se notan en la plaza.

Daniel Luque con un novillo de Talavante en Ciudad Rodrigo. Foto Andrea M.

P. En esta temporada tan bonita, ¿hay alguna plaza más donde haga su presentación como en Salamanca o alguna tarde que le haga especial ilusión?

R. Hay muchas, no quisiera decir solo una. Este año he hecho también el debut en Olivenza, pero hay muchas ferias importantes y tengo una fecha que es clave, que son los seis toros de Mont de Marsan y luego, las tardes de Dax. En general hay fechas muy bonitas y las ferias que hay son todas importantes, y si se presenta alguna más especial será bien recibida también.

P. Justamente está ahí ya muy cerca esa encerrona en Mont de Marsan en el mes de julio. Como torero, le debe mucho a Francia, ¿no?

R. Sí, todo, la verdad es que todo, por eso decía que son fechas que te las marcas como especial y tardes que van a ser importantes y duras porque es una responsabilidad muy grande, pero al final ahí tienes que agradecer como tú bien sabes con tu espada y tu muleta a ese público lo que ya han entregado por ti.

No tengo que demostrar nada, ya tengo el sitio que me he ganado durante todos estos años

P. Es un torero que se ha encerrado varias veces con seis toros. Esto es algo muy poco común y a veces es tirar la moneda al aire, ¿nace también de la necesidad de demostrar el momento en que uno se encuentra, de reivindicarse?

R. No, no lo hago por demostrar nada, sino por agradecimiento como te digo. Es un público al que le estoy agradecido eternamente por darme el sitio que me ha dado cuando no estaba y yo tengo que agradecerlo en la plaza que es donde sé hacerlo. Ahora mismo no tengo que demostrar nada, ya tengo el sitio que me he ganado durante todos estos años de matar corridas buenas e ir a las fechas que todo el mundo quiere y matar las corridas que al final te gustan. Lo que me queda es el agradecimiento a este público que tanto me ha dado.

Daniel Luque en Arlés, Francia | Fotografía Mélanie Huertas, prensa Daniel Luque

P. El día de Salamanca, en el cartel está también anunciado el maestro Morante de la Puebla que vive un momento extraordinario, donde “se ha pasado el juego”: ¿Cómo se viven sus actuaciones vestido de luces?

R. Intentas disfrutarlo dentro de la presión. A mí me gustan las tardes donde suelo tener esa presión porque es donde los toreros tenemos que sacar lo que tenemos dentro y será una tarde bonita como tantas otras y un cartel ilusionante, en una corrida concurso que siempre es algo especial. Ojalá que los tres tengamos la suerte que hay que tener en una plaza para que se reúnan las cosas y triunfemos.

P. A lo largo de todo este tiempo, ¿quiénes han sido sus referentes, esos que de alguna manera le han motivado a seguir luchando y a llegar donde está posicionado hoy?

R. Intento no mirar hacia los lados, sino hacia delante, y la temporada, el ritmo, los compañeros, todos los toreros son referentes para que cada uno saque lo que uno sabe hacer en la plaza y son todos los que te incitan a hacer el esfuerzo. La competencia al final sale de la temporada y de los que van triunfando y con los que te vas acartelando.

P. Y del maestro Rui Bento, que ahora es uno de sus hombres de confianza, ¿qué me dice, qué le aporta a su toreo?

R. La sabiduría que ha tenido cuando él ha sido torero y la experiencia. También la tranquilidad, es una persona muy tranquila que me da mucha paz y esto es muy importante. Estoy muy contento, a ver si juntos conseguimos lo que queremos.

P. Daniel, llegado a este punto de su carrera, ¿diría que se aprende más con el triunfo o con el fracaso?

R. Con las dos. Pienso que las dos valen, aunque siempre soy más del fracaso cuando el fracaso saca a uno todo lo que tiene dentro, porque es la que te marca, pero el triunfo también te vale para confiar en ti y para que tengas esa fe de que las cosas van a salir.

El que es capaz de dominar al miedo más veces seguidas, es el bueno

P. Y el miedo, ¿cómo convive Daniel Luque con esos miedos que siempre le rondan a un torero?

R. Los miedos son la parte más fundamental que hay. El miedo es el que te hace tener esa responsabilidad de todo lo que vives diariamente. Al final te estás poniendo delante de un animal y te juegas la vida, eso es lo que marca. El que es capaz de dominar al miedo más veces seguidas, es el bueno y el que es capaz de dominarlo menos es el que es menos bueno.

Daniel Luque a hombros en la plaza de toros de Córdoba | Fotografía Mélanie Huertas, prensa Daniel Luque

P. Y, la libertad, ¿ha sido Daniel Luque libre durante su carrera, ha marcado los tiempos o se los han marcado?

R. Para mal o para bien siempre he intentado ser libre. Me he equivocado más veces que he acertado, pero siempre con mis decisiones. Uno no puede culpar a nadie de lo que vive o deja de vivir para bien o para mal. En el camino siempre te encuentras con gente que te ayuda, gente que te aporta y también por qué no decirlo, gente que no te aporta, pero bueno esto es la vida en general y el toreo en ese sentido pasa por muchas circunstancias y por muchas épocas, pero al final todo vale para ese cóctel que hace que cuando uno lo pruebe sea bueno.

P. A un año de cumplir las dos décadas como matador de toros, ¿se puede decir que Daniel Luque está más en paz con el toreo o le quedan todavía muchos retos que cumplir?