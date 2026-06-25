En concreto, el sistema incorpora unos límites conjuntos por defecto fijados en 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros por un periodo de cuatro semanas

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, un Real Decreto que transforma radicalmente el control de los depósitos en el juego online.

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A partir de ahora, se introduce un nuevo sistema de límites conjuntos por persona que se aplicará sumando la actividad de todos los operadores en los que el usuario tenga una cuenta activa, fijando el tope máximo en 700 euros al día.

Hasta la fecha, los límites económicos se establecían de manera independiente por cada operador y no por persona. Esto generaba una brecha de seguridad que permitía a los usuarios realizar depósitos muy por encima de los topes inicialmente previstos en la ley, bastando simplemente con distribuir su actividad y su dinero entre diferentes plataformas de juego en el mercado.

Con la entrada en vigor de la nueva regulación, el modelo cambia por completo al unificar el historial del jugador. En concreto, el sistema incorpora unos límites conjuntos por defecto fijados en 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros por un periodo de cuatro semanas. No obstante, los usuarios podrán modificar o eliminar estos topes de forma voluntaria para adaptarlos a sus preferencias, un trámite que se realizará mediante un procedimiento específico con garantías reforzadas de información sobre los riesgos asociados al juego.

La gestión técnica de este sistema correrá a cargo de la Dirección General de Ordenación del Juego , que desarrollará una herramienta tecnológica avanzada para coordinar la información y verificar el cumplimiento de los límites en tiempo real.

Desde el Ministerio de Consumo han destacado que este modelo garantizará una supervisión más eficaz sin necesidad de realizar intercambios de información innecesarios entre los operadores, protegiendo así los datos personales de los jugadores y reduciendo drásticamente el riesgo de desarrollar conductas de juego problemático.

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