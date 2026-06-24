Los barrios de Prosperidad, Delicias y San Isidro homenajean a su 'Gran Tamborilera'

Desde el pasado 15 de junio, los barrios de Prosperidad, Delicias y San Isidro de Salamanca están de celebración debido a sus Fiestas Patronales, organizadas por la Asociación de Vecinos PRODESI.
Tras un calendario festivo dirigido a todas las edades y centrada en fomentar la convivencia en los barrios en la que destacaron la fiesta infantil con hinchables y la fiesta de la espuma celebradas este miércoles, ha llegado la programación de este miércoles, 24 de junio.
Después de la solemne misa en honor a San Juan, a las 21:30 horas de este miércoles ha llegado el turno de los homenajes a varias personas importantes para la participación ciudadana, que se han llevado a cabo en el Museo del Comercio de Salamanca.