Los barrios de Prosperidad, Delicias y San Isidro homenajean a su 'Gran Tamborilera'

Más adelantes, este jueves 25 de junio estará dedicado especialmente a las personas mayores, con una fiesta amenizada por música, baile y merienda, además de la actuación de la cantante Inmaculada Paniagua. Por su parte, el viernes 26 se celebrarán el concurso de mascotas y una sesión de cine al aire libre, mientras que las fiestas se cerrarán el sábado 27 de junio con una gran paella popular abierta a todos los vecinos en el entorno del Museo del Comercio.