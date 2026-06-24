Varios usuarios han registrado reclamaciones asegurando que durante la pasada noche han pasado hasta ocho horas sin recibir atención a pesar de no haber mucha gente esperando

Varios pacientes han presentado diversas reclamaciones ante la Gerencia de Atención Especializada del Sacyl al considerar que no han recibido la atención mínima en el servicio de Urgencias del Hospital de Salamanca. Afirman en sus quejas que durante varias horas de esta madrugada no han llamado a ningún paciente de los que esperaban atención y que no había médicos en los despachos, lo que les ha obligado a pasar una larga noche esperando y sin recibir información, ni atención médica. Una noche de San Juan terrorífica, larga y que ha terminado con los pacientes indignados.

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Algunos de ellos aseguran que han pasado hasta ocho horas sin recibir atención ninguna a pesar de no ser un día especialmente complicado en el servicio ya que aseguran que “había poca gente para lo que es urgencias, como mucho veinte personas en la sala de espera”.

Según una de las reclamaciones, un hombre con un problema de trauma ingresó a las 23.45 horas y en su queja afirma que no le habían llamado a las 7.30 de la mañana. Además de no haber sido atendido por un profesional, asegura que “ni me han tomado constantes porque tengo mucho dolor de cabeza, ni dado analgésicos para el dolor, no me han llamado, ni atendido. Responsabilizado al hospital si mi lesión se agrava”.

Otro de los pacientes que ha registrado su queja denuncia que han estado desde las 2 de la madrugada esperando los resultados de una analítica y una radiografía por un cólico y a las 8,45 no habían sido atendidos todavía y seguían esperando.

Afirman indignados que ha habido pacientes que se han ido a su casa hartos de esperar y el caso de un hombre mayor que ha llegado en ambulancia a las 21.00 horas y a las 8 de la mañana seguía esperando en la sala.

Aseguran que no han llamado a ningún paciente en horas. “Los despachos están vacíos, no se a ningún médico en ninguno de ellos y la solución que nos dan es poner una reclamación”, afirman.