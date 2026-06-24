Con ocho espectáculos procedentes de diferentes puntos de España y una exposición, se podrá disfrutar en la capital del Tormes de un evento que cumple años por una fecha muy especial

El Festival Contando Cuentos cumple este año 25 años, por ello, se han programado una serie de actividades en la Casa de las Conchas para que salmantinos y salmantinas disfruten de los diferentes eventos que se iban a dar lugar en el icónico lugar de la calle Compañía.

Publicidad Publicidad

Este miércoles, 24 de junio, comenzará “Si yo te contara…” de Eugenia Manzanera; el jueves, 25 de junio, es el turno de Cristina Temprano, con “Sicalipsis, palabra de eros”, y el viernes, 26 de junio, arrancará la actuación de Encarna Bernal “Rosa rosae”. Todos ellos a las 21:00 horas.

Para el próximo mes de julio, será el turno de Bárbara Vegmed y sus “Historias compartidas”; el jueves, 2 de julio, Irene Mesonero ‘Polilla’ con “Faltacidad”; y el viernes, 3 de julio, “Retahila” de Rodorín.

Diferentes Artistas Que Actuarán En El Festival Cuenta Cuentos

Este año también se han programado espectáculos infantiles. Entre ellos estarán los del viernes, 26 de junio, con “Historias de la Fuente Serena”, de Habichuela Cuentacuentos y el viernes, 3 de julio, a la misma hora, Rodorín con “Retablillo de Títeres y Cuentos”.

Este año también se han programado dos espectáculos infantiles, que serán el viernes, 26 de junio, a las 18.00 horas, en el patio: “Historias de la Fuente Serena”, de Habichuela Cuentacuentos y el viernes, 3 de julio, también a las 18.00 horas, Rodorín ofrecerá “Retablillo de Títeres y Cuentos”.

Publicidad Publicidad

Programa Completo Del Festival Cuenta Cuentos