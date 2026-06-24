Una reparación en la red de agua de Villares de la Reina deja sin suministro a varios de sus vecinos

Tal y como informaba un comunicado lanzado por el consistorio en la mañana de este miércoles a través de sus redes sociales, parte del municipio salmantino de Villares de la Reina se encuentra sin agua corriente.

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Este corte del suministro, según explica el Ayuntamiento, se debe a una actuación llevada a cabo con el objetivo de instalar una nueva llave en la canalización del agua para así evitar futuros cortes.

En este sentido, según ha informado el primer edil del municipio, Ventura Recio, a este medio, la necesidad de actuación se debe a un reventón ocurrido hace unas semanas y que afectó a la totalidad de la localidad.

Este incidente, según argumenta el alcalde, se explica por la antigüedad de las tuberías, que alcanzan los 55 años y que requieren reparaciones. Por ello, tras realizar un corte de agua el pasado 17 de junio, este miércoles 24 de junio se ha paralizado el suministro en la zona denominada como El Barrio, que abarca la calle Nortes y las vías colindantes.

Esto significa que, a pesar de que la mayoría de los habitantes de la localidad disponen de agua corriente, aún quedan muchos sin ella. Ante esta situación, una de las vecinas afectadas asegura que, en plena ola de calor, la gestión de esta tesitura se complica: "Llevamos sin agua desde la mañana de este miércoles, sin poder ducharnos y sin agua suficiente para beber".

Esta paralización del suministro, según como apunta el comunicado realizado a través de las redes sociales, durará hasta que se culmine la instalación de la nueva llave de canalización del agua.