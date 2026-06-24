La Plaza Mayor se llena de música este viernes para celebrar el legado de la Escuela de Salamanca

La Plaza Mayor volverá a convertirse este viernes 26 de junio a las 21:30 horas en un gran escenario al aire libre con motivo del concierto extraordinario que ofrecerá la Banda Municipal de Música dentro de los actos de conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

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La cita, presentada por el concejal de Cultura, Ángel Fernández; la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín; el director de la Banda Municipal, Mario Vercher; y el compositor David Rivas, reunirá sobre el escenario a los músicos de la formación salmantina junto al Coro Contrapunto de la UPSA en una propuesta especialmente diseñada para recordar el legado de uno de los movimientos intelectuales más influyentes de la historia de la ciudad.

El acceso será libre hasta completar el aforo de las sillas instaladas en la Plaza Mayor. La iniciativa forma parte de la apuesta municipal por seguir llenando de cultura las plazas, calles y barrios de Salamanca durante los meses de verano.

Durante la presentación, Carmen Seguín destacó que este concierto se ha convertido en “un clásico de nuestros veranos” y subrayó que refleja “aquello que nos define como comunidad”. La concejala recordó además la trascendencia histórica de la Escuela de Salamanca, una corriente de pensamiento que convirtió a la ciudad en un referente internacional y cuya influencia llegó a distintos rincones del mundo.

Por su parte, Mario Vercher explicó que el programa ha sido concebido para contar una historia a través de la música y trasladar al público hasta la época en la que surgió la Escuela de Salamanca.

El eje central del programa será el estreno absoluto de la Fantasía para Banda ‘Salamanca 1526’, obra del compositor David Rivas, creada expresamente para conmemorar esta efeméride. La composición propone un recorrido sonoro evocador que conecta la tradición histórica de la ciudad con una visión musical contemporánea, rindiendo homenaje al legado universal de la Escuela de Salamanca. La obra traslada al oyente a la Salamanca renacentista, a sus calles, sus aulas y sus debates intelectuales, convirtiendo la música en una herramienta para recordar y celebrar un legado que sigue vivo cinco siglos después.

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El concierto se abrirá con ‘1492: La Conquista del Paraíso’, la célebre composición de Vangelis escrita para la película del mismo nombre, convertida en una de las melodías más reconocibles de las últimas décadas y evocadora del espíritu de descubrimiento y la inmensidad del océano.

A continuación, interpretarán ‘Columbus’, de Hugo Chinesta, una obra inspirada en la figura de Cristóbal Colón y en la epopeya de su viaje hacia el Nuevo Mundo, recreando musicalmente la incertidumbre de la travesía, la esperanza de la expedición y el encuentro con tierras desconocidas.

Continuarán con ‘Cordilleras de los Andes’, del compositor Malando, una obra de gran riqueza melódica y rítmica que evoca los paisajes majestuosos y la diversidad cultural de Sudamérica.

Seguidamente sonará ‘La Misión’, de Ennio Morricone, una de las páginas más célebres de la música cinematográfica, destacada por su espiritualidad y capacidad evocadora.

En este punto tendrá lugar el estreno de ‘Salamanca 1526’, que actuará como eje central del programa, antes de concluir con ‘El Ilustre Marino’, de Óscar Navarro, una obra de gran fuerza descriptiva y carácter épico que pondrá el broche final a la noche de música y celebración.